La Fiorentina avrebbe messo nel mirino Morten Frendrup secondo quanto riportato da Sportitalia, tuttavia il Genoa avrebbe posto l'asticella a venti milioni di euro. Una richiesta che potrebbe costringere i viola ad alzare la posta in gioco soprattutto considerati i numerosi estimatori per il centrocampista in forza al Grifone.