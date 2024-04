La Dinamo fa la corte a Modric sul giornale: comprata una pagina pubblicitaria

L'OFFERTA DA ZAGABRIA

I croati provano a convincere il fantasista puntando sul cuore: a tentare il 38enne anche Arabia Saudita e Mls

© Marca Cosa non si fa per avere con sè un campione come Luka Modric. L'ultima 'follia' appartiene al numero uno della Dinamo Zagabria, Mirko Barisic, che ha pensato di comprare una pagina pubblicitaria su Marca per convincere il campione ex Pallone d'Oro a tornare a casa. Ossia nel club che lo ha visto crescere (e vincere sei titolo in quattro stagioni) prima di spiccare il volo con direzione Premier League, al Tottenham. Nella pagina si vede una maglia della Dinamo Zagabria recante il nome del 38enne, il numero dieci e un doppio hashtag scritto in lingua croata e spagnola dal significato comune #Hatuttoilsensodelmondo.

L'iniziativa, a dir poco curiosa, ha l'obiettivo di scalfire il cuore del campione del Real Madrid, alle prese con una difficile decisione in merito al suo futuro. Da una parte la possibilità di chiudere la carriera in 'casa', alla Dinamo, dall'altra la chance di continuare in Blancos. In mezzo le tentazioni, a dir poco ricche, di Arabia Saudita ed Mls. Il club croato, che di denari sul tavolo può metterne pochi, punta tutto sul cuore: basterà?