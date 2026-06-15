La contro-fuga dei gioielli, da Madrid a Roma: il maestro Gasp chiama Ruggeri

Matteo Ruggeri, esterno sinistro classe 2002, non ha un talento cristallino ma è un lottatore, un corridore che fa su e giù senza fermarsi mai. Gli amici gli hanno affibbiato due soprannomi che lo descrivono perfettamente: 'osso' - per dire che è un osso duro - e 'tigre', perché è difficile da battere.