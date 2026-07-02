L'Inter ha scelto Khalaili: vicino l'accordo con l'Union Saint-Gilloise, è lui l'erede di Dumfries

Dopo aver chiuso con la Lazio per l'ingaggio di Ivan Provedel, l'Inter è vicina ad assicurarsi l'erede di Denzel Dumfries. Parliamo di Anan Khalaili per i nerazzurri hanno fatto grossi passi avanti nelle ultime ore. I Campioni d'Italia sono vicini a chiudere l'operazione: superata la concorrenza del Napoli che si era mosso per prima per assicurarsi il 21enne dalla nazionalità israeliana. L'accordo è un passo, con l'Inter che sta lavorando alacremente per raggiungere l'intesa con l'Union Saint-Gilloise. I belgi puntano a incassare 25 milioni di euro.