Fernando Muslera lascia il Galatasaray. Dopo 14 anni passati a difendere la porta del club turco, l'ex portiere della Lazio ha deciso di accettare l'offerta dell'Estudiantes, con il quale firmerà un contratto di 18 mesi. Muslera ha avuto anche la possibilità di tornare in Uruguay, secondo quanto riferisce Tyc Sport, ma l'offerta del Peñarol non è bastata per farlo tornare nel suo paese natale.