L'Arsenal blinda Saliba: trovato l'accordo per il rinnovo

L'Arsenal blinda uno dei suoi pilastri: William Saliba. Il centrale francese era arrivato a due anni dalla scadenza e i dirigenti dei Gunners temevano l'assalto del Real Madrid in estate (i blancos non hanno mai fatto mistero di considerare il classe 2001 il "Bellingham della difesa", ovvero un top mondiale del ruolo). Secondo quanto riporta David Ornstein del The Athletic il club londinese e l'entourage del calciatore avrebbero raggiunto un accordo per un quinquennale. Nella trattativa è stata fondamentale la volontà di Saliba che non ha mai davvero avuto intenzione di lasciare l'Arsenal.