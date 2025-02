L'Arabia Saudita tenta Vinicius con una offerta shock: la posizione del Real

L'Arabia Saudita fa sul serio per Vinicius Jr. Secondo il quotidiano spagnolo Marca l'attaccante brasiliano del Real Madrid ha ricevuto un'offerta faraonica da 1 miliardo di euro per cinque anni, ovvero 200 milioni a stagione, oltre al ruolo di ambasciatore per i Mondiali del 2034, per andare a giocare nella Saudi Pro League. I Blancos, riferisce sempre il quotidiano iberico, avendo già in squadra Mbappé, Rodrygo, Bellingham e Brahim Diaz, davanti a una cifra irrinunciabile potrebbe anche accettare di privarsi di Vinicius. Il presidente Florentino Perez, forte dei due anni di contratto che legano ancora il fantasista al Real, non nasconde comunque l'irritazione per il momento in cui sono uscite queste voci proprio durante il doppio confronto con il Manchester City in Champions League.