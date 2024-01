L'Arabia Saudita chiama Politano: 18 milioni per due anni e mezzo e 13 per il Napoli

LA PROPOSTA

Il calciatore azzurro starebbe valutando se rinnovare con la squadra partenopea oppure accettare il trasferimento in Saudi Pro League

"Rimanere al Napoli ? Vediamo, stiamo valutando". A parlare da Riad è Matteo Politano che, in vista dell'esordio in Supercoppa Italiana, ha aperto a un addio verso l'Arabia Saudita in un'intervista rilasciata a Carlo Landoni. Il calciatore azzurro ha ricevuto diverse offerte dal Medio Oriente dove, complice l'arrivo nella città partenopea di Cyril Ngonge, potrebbe trovare più spazio. La proposta più allettante arriverebbe dall'Al-Shabab che ha messo sul piatto 18 milioni di euro per due anni e mezzo a cui andrebbero aggiunti una serie di bonus.

Una cifra che potrebbe far cambiare idea a Politano che a questo punto potrebbe mettere l'idea di rinnovare con il Napoli e trasferirsi subito in Saudi Pro League. Dopotutto anche Aurelio De Laurentiis avrebbe tutto da guadagnarci con 13 milioni entrerebbero subito nelle casse del club campano. Servirà qualche giorno per rifletterci, tuttavia il clima che si vive nel ritiro di Riad appare tutt'altro che disteso.