L'Al Hilal non molla Theo: l'offerta rimane sul tavolo del francese

Dopo che il primi assalti sono stati respinti con perdite, l'Al Hilal farà un nuovo tentativo per convincere Theo Hernandez a dire sì. I dirigenti sauditi vogliono regalare al neo tecnico Simone Inzaghi un esterno di livello mondiale e il francese del Milan è il primo nome della lista. L'Al Hilal era stato vicino a Theo durante la finestra di mercato speciale per il Mondiale per Club ma, nonostante l'accordo tra le società fosse totale, Theo ha detto no ai milioni dell'Arabia, forte anche di un interesse dell'Atletico Madrid. Ora che la pista spagnola sembra essersi raffreddata, l'Al Hilal torna alla carica secondo quanto riporta Fabrizio Romano. Del resto Theo non si può permettere un anno da separato in casa: tra 12 mesi, negli Usa, ci sarà il Mondiale e l'ex Real ha tutte le intenzioni di conservare il suo posto sulla fascia sinistra della nazionale francese.