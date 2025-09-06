Logo SportMediaset
Mercato

L'agente di Vergara: "Stiamo parlando col Napoli del rinnovo"

06 Set 2025 - 23:33

"Conte non regala niente a nessuno, una persona rigida e meritocratica nelle sue scelte e se Vergara è stato confermato vuol dire che ha dimostrato sul campo di meritare questa chance. Anche lui ha una soglia del sacrificio molto alta, e il mister gli ha riconosciuto ciò che ha dimostrato nei due ritiri di quest'anno. Secondo me resterà ancora tanti anni a Napoli perché ha tutte le qualità per poter crescere ancora. Stiamo parlando col Napoli per il rinnovo, e spero che anche per lui si possa arrivare ad un prolungamento del suo contratto". Così Mario Giuffredi, procuratore Marianucci e Vergara, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli.

23:33
L'agente di Vergara: "Stiamo parlando col Napoli del rinnovo"
22:29
Fenerbahce, sogno Zidane per il dopo Mourinho: contatti già avviati
21:30
Dalla Spagna: il Barcellona può rimandare Rashford allo United
20:12
Bologna, rinnovo in vista per Orsolini: la situazione
19:42
Inter, i dirigenti del Galatasaray: "Calhanoglu vuole venire da noi, se non è oggi sarà domani"