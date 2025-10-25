L'agente di Julian Alvarez: "Via dall'Atletico? Solo speculazioni"

In questo inizio di stagione Julian Alvarez si sta affermando tra i migliori giocatori in circolazione. Un salto di qualità che ha attirato intorno all'argentino diversi interessamenti e voci di mercato. Il suo procuratore, Fernando Hidalgo, però ha smentito tutto. "Nulla di ciò che è stato scritto è vero: sono solo speculazioni fantasiose", ha detto a calciomercato.it l'agente quando gli è stato chiesto del futuro dell' "Arana" . L'Atletico Madrid ha intenzione di blindare Julian: maglia numero 10 e rinnovo di contratto con adeguamento dello stipendio.