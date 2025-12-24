Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

L'agente di Dragusin apre all'addio al Tottenham e chiama l'Inter: "Chivu è un amico, magari mi telefona"

24 Dic 2025 - 16:11
© Getty Images

© Getty Images

"Ci sono voci sul suo futuro, le valutiamo. Non abbiamo ancora preso alcuna decisione, ma vedremo. Se il numero di partite non sarà quello che desideriamo, allora prenderemo in considerazione anche l'opzione di lasciare il Tottenham". L'agente di Radu Dragusin, Florin Manea, esce allo scoperto e chiama a gran voce l'Italia, per gennaio ma anche per giugno: "La posizione del club è che non vuole venderlo, ma io ci penserò. Parlerò con lui e vedremo che decisione prendere".

La Fiorentina? "Non so, Fabio Paratici sta per trasferirsi alla Fiorentina. Per ora sono solo speculazioni, non mi ha chiamato nessuno. È una situazione in bilico. Offerte potrebbero arrivare, l’interesse c’è. Anche dall’Inghilterra, ma da un club più piccolo, mentre l’Italia sarebbe l’opzione migliore, perché potresti andare in una grande squadra".

Si parla pe esempio di Inter: "Non ho parlato con Chivu, l’ho solo chiamato per fargli i complimenti. So che in estate l’Inter cercherà un difensore centrale. Se decidiamo di farlo giocare di più fino all’estate, lo comunicheremo e magari Chivu mi chiamerà. Ha ancora 4 anni e mezzo di contratto con il Tottenham, ma il problema è che l’infortunio lo ha tenuto fuori per 11 mesi e non possiamo aspettarne altri 7. Dobbiamo trovare una soluzione per farlo giocare di più fino all’estate. Lui è deciso al 100% a giocare. Ora dobbiamo riflettere fino a gennaio". 

Ultimi video

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

I più visti di Mercato

Lazio, buone notizie: mercato sbloccato. Per il Napoli, invece, solo a saldo zero

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Thiago Silva è libero di tornare al Milan: ufficiale l'addio dal Fluminense

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:01
Milan, con Origi 14 mln buttati: il costo per partita, minuti e gol è clamoroso
16:11
L'agente di Dragusin apre all'addio al Tottenham e chiama l'Inter: "Chivu è un amico, magari mi telefona"
15:40
Milan, il retroscena svelato da Rabiot: "Tre anni fa Maignan..."
14:05
Inter, De Vrij seguito dal Barcellona
13:15
City, scatto per Semenyo: Guardiola prova a bruciare la concorrenza