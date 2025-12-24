L'agente di Dragusin apre all'addio al Tottenham e chiama l'Inter: "Chivu è un amico, magari mi telefona"

© Getty Images
"Ci sono voci sul suo futuro, le valutiamo. Non abbiamo ancora preso alcuna decisione, ma vedremo. Se il numero di partite non sarà quello che desideriamo, allora prenderemo in considerazione anche l'opzione di lasciare il Tottenham". L'agente di Radu Dragusin, Florin Manea, esce allo scoperto e chiama a gran voce l'Italia, per gennaio ma anche per giugno: "La posizione del club è che non vuole venderlo, ma io ci penserò. Parlerò con lui e vedremo che decisione prendere".
La Fiorentina? "Non so, Fabio Paratici sta per trasferirsi alla Fiorentina. Per ora sono solo speculazioni, non mi ha chiamato nessuno. È una situazione in bilico. Offerte potrebbero arrivare, l’interesse c’è. Anche dall’Inghilterra, ma da un club più piccolo, mentre l’Italia sarebbe l’opzione migliore, perché potresti andare in una grande squadra".
Si parla pe esempio di Inter: "Non ho parlato con Chivu, l’ho solo chiamato per fargli i complimenti. So che in estate l’Inter cercherà un difensore centrale. Se decidiamo di farlo giocare di più fino all’estate, lo comunicheremo e magari Chivu mi chiamerà. Ha ancora 4 anni e mezzo di contratto con il Tottenham, ma il problema è che l’infortunio lo ha tenuto fuori per 11 mesi e non possiamo aspettarne altri 7. Dobbiamo trovare una soluzione per farlo giocare di più fino all’estate. Lui è deciso al 100% a giocare. Ora dobbiamo riflettere fino a gennaio".