L'agente di Donnarumma: "Priorità è rinnovo col Psg"

Una notte da protagonista per riscrivere il proprio futuro. Gigio Donnarumma ha messo la firma sulla qualificazione del Psg agli ottavi di finale con i due rigori parati al Liverpool e ora si potrebbero riaccendere i discorsi sul suo rinnovo. Il portiere azzurro, ampiamente criticato da stampa e tifosi prima dell'impresa in terra inglese, ha un contratto con i parigini fino al 2027 e le sensazioni su un possibile prolungamento non erano delle migliori. Dopo la notte di Anfield però tutto sembra essere cambiato. E a darne conferma è stato proprio l'agente di Gigio, Enzo Raiola, che ha parlato del futuro del suo assistito al quotidiano francese l'Equipe: "La nostra priorità è prolungare il contratto con il Paris Saint-Germain”