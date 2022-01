Kulusevski: c'è la pista estera. Kaio Jorge verso il prestito in Italia

OPERAZIONI IN USCITA

Oltre alle complicate vicende legate a Morata e Bentancur, la Juve sta cercando di sfoltire la rosa

L'arrivo di Vlahovic cambia i piani della Juventus. C'è una rosa da sfoltire, soprattutto in attacco, e ci sono ingaggi troppo onerosi per le casse bianconere già svuotate dopo l'operazione che ha portato l'attaccante della Fiorentina a Torino. Allegri, in ogni caso, non vorrebbe privarsi di troppi elementi, considerando che è chiamato a gestire una squadra impegnata su tre fronti.

La questione Dybala verrà discussa a breve ma in ogni caso riguarda la prossima estate. Diverso il discorso legato a Dejan Kulusevski, che potrebbe partire già a gennaio e per il quale si fa più probabile lo scenario di un trasferimento all'estero. L'esterno è stato proposto al Milan ma l'idea non piace troppo alla dirigenza rossonera. Resta viva la pista relativa all'Arsenal se la Juventus accettasse il prestito con diritto di riscatto. Su Kulusevski ci sono anche Tottenham e Siviglia. La valutazione che i bianconeri danno allo svedese, 35 milioni di euro, è considerata eccessiva dagli Spurs che tenterebbero di inserire una contropartita come il fantasista argentino Lo Celso. Il Siviglia, invece, vorrebbe puntare sul prestito del giocatore fino a fine stagione. In ogni caso la pista Arsenal sembra quella più probabile.

Possibile anche la partenza di Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano potrebbe andare in prestito a una squadra italiana. Secondo Sky Sport, Salernitana, Lazio e Cagliari sono fortemente interessate al giovane gioiello ex Santos. Si è complicato, invece, il passaggio di Arthur all'Arsenal. La Juve è stata chiara: va via solo se arriva un sostituto di livello e con una formula più lunga dei 6 mesi di contratto offerti inizialmente dagli inglesi, che vorrebbero un prestito oneroso fino al 30 giugno con ingaggio a proprio carico. Un'idea che non piace alla dirigenza bianconera, soprattutto ora che Allegri sembra deciso a puntare sul centrocampista brasiliano.