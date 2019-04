KOULIBALY: "MERCATO? TANTE CHIACCHIERE"

18/04/2019

Il destino di Kalidou Koulibaly è tutto da decifrare. Diverse voci lo vorrebbero lontano dal San Paolo, ma un'intervista rilasciata a 'Il Corriere dello Sera' sembra smorzare i toni: "Il mercato è fatto di tante chiacchiere. Preferisco i fatti, che poi ci aiutano a vincere. Sono un giocatore del Napoli e darò il cento per cento per vincere qualcosa con questa maglia". Per il difensore senegalese sembra che il Manchester United sia pronto a fare sul serio.