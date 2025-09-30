Dg Benfica: "Facile scegliere un nuovo tecnico se c'è Mourinho libero..."

"Avevo preso Mou al Fenerbahce dopo la Roma e oggi è stata un'occasione. Con lui libero non era difficile scegliere. Non serve parlare di Mourinho. Il Benfica è la prima squadra che ha allenato nella sua carriera da primo tecnico, stiamo parlando di uno degli allenatori più bravi del mondo e pensiamo sia la scelta giusta per il nostro progetto". Così Mario Branco, direttore generale del Benfica, a Sky alla vigilia della sfida di Champions League contro il Chelsea a Stamford Bridge: "Ha troppa esperienza per essere emozionato. Lui non è blu in questo momento, è rosso Benfica e così vivrà questa partita".