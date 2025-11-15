Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Juventus, tutti i nomi per la difesa in vista di gennaio

15 Nov 2025 - 17:13
© Getty Images

© Getty Images

La Juventus sta studiando le prossime mosse di mercato in vista della sessione invernale con l'intenzione di regalare a Luciano Spalletti i rinforzi necessari con focus particolare sulla difesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri starebbero puntando due giovani talenti della Serie A. Il primo è Tiago Gabriel, centrale classe 2004 del Lecce, osservato dal vivo due settimane fa a Firenze nella sfida tra la Fiorentina e i salentini. Per lui, però, la concorrenza sarà agguerrita visto che interessa anche all'Inter e ad alcuni club di Premier. L'alternativa è Tarik Muharemovic del Sassuolo: su di lui la Juve detiene il 50% della futura rivendita, quindi potrebbe anche acquistarlo a metà prezzo. Infine, è ancora in stand-by la pista che porta ad Axel Disasi del Chelsea. 

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:15
Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

La Juventus va a caccia di un regista: Højbjerg e Bernabé le piste più calde

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:06
Como, Suwarso: "Fabregas non mi ha mai detto di voler andare via. Gli ho chiesto il suo erede"
17:13
Juventus, tutti i nomi per la difesa in vista di gennaio
16:17
Kjaer: "Ho saputo che il Milan non mi avrebbe rinnovato a settembre 2023"
15:20
Parma, si sonda il mercato degli svincolati per il sostituto di Suzuki
14:46
Crystal Palace, anche il Chelsea su Wharton