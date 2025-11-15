Juventus, tutti i nomi per la difesa in vista di gennaio

La Juventus sta studiando le prossime mosse di mercato in vista della sessione invernale con l'intenzione di regalare a Luciano Spalletti i rinforzi necessari con focus particolare sulla difesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri starebbero puntando due giovani talenti della Serie A. Il primo è Tiago Gabriel, centrale classe 2004 del Lecce, osservato dal vivo due settimane fa a Firenze nella sfida tra la Fiorentina e i salentini. Per lui, però, la concorrenza sarà agguerrita visto che interessa anche all'Inter e ad alcuni club di Premier. L'alternativa è Tarik Muharemovic del Sassuolo: su di lui la Juve detiene il 50% della futura rivendita, quindi potrebbe anche acquistarlo a metà prezzo. Infine, è ancora in stand-by la pista che porta ad Axel Disasi del Chelsea.