Kessie rivuole la Serie A: si è proposto a Juventus e Inter

Franck Kessie si prepara a svincolarsi dall'Al Ahli a fine giugno per fare ritorno nel campionato italiano, con l'entourage del centrocampista ivoriano che ha già intavolato i primi contatti con l'Inter e la Juventus proponendo un accordo pluriennale da 5 milioni di euro a stagione. Il mediano, che compirà trent'anni a dicembre, ha espresso la chiara volontà di rientrare in Serie A dopo l'esperienza araba e il suo profilo è finito direttamente sul tavolo del direttore sportivo Piero Ausilio. L'operazione potrebbe concretizzarsi in una suggestiva staffetta fra ex rossoneri con l'amico Calhanoglu, trovando terreno fertile in una dirigenza interista sempre molto attenta alle opportunità a parametro zero, nonostante la concorrenza dei bianconeri che restano vigili sull'evoluzione della trattativa. Lo scrive Tuttosport.