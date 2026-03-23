Juventus-Vlahovic, le prossime 72 ore decisive per il rinnovo di contratto

La Juventus e Dusan Vlahovic hanno fissato un vertice decisivo tra mercoledì e giovedì a Torino per discutere il prolungamento del contratto, con l'attaccante serbo che ha già mostrato una apertura significativa a rinegoziare l'accordo su basi economiche differenti rispetto alla scadenza attuale. Il centravanti, reduce da un lungo stop forzato di oltre tre mesi e rimasto alla Continassa per ritrovare la condizione atletica ottimale, intende valutare attentamente l'entità dell'investimento del club e il progetto tattico che lo vedrebbe al centro dell'attacco sotto la guida di Spalletti. Nonostante le possibili sirene di mercato, il giocatore non ha ancora preso in considerazione altre destinazioni, attendendo di conoscere se la dirigenza bianconera intenda affiancargli un nuovo partner offensivo o puntare esclusivamente su di lui per un rinnovo che potrebbe oscillare tra l'annuale e il biennale. La società ha già ribadito la massima stima nei confronti del numero nove, ma l'imminente incontro servirà a entrare nel dettaglio delle cifre per blindare il futuro del serbo a Torino. Lo scrive il Corriere dello Sport.