Griezmann saluta l'Atletico Madrid: firma con gli Orlando City

Antoine Griezmann lascerà l’Atletico Madrid e il calcio europeo al termine della stagione attuale per trasferirsi ufficialmente agli Orlando City in Mls, avendo già raggiunto un accordo totale con la franchigia statunitense per un trasferimento estivo. Il fuoriclasse francese, approfittando della sosta internazionale, volerà immediatamente in Florida per formalizzare le intese verbali e mettere nero su bianco sul contratto che segnerà l'ultima tappa della sua straordinaria carriera. Nonostante il club spagnolo avesse inizialmente fatto muro contro una cessione immediata a marzo, la dirigenza dei Colchoneros ha ora concesso il via libera definitivo al trentacinquenne, permettendogli di coronare il desiderio di chiudere la carriera in Mls espresso ripetutamente negli ultimi anni.