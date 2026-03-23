Griezmann saluta l'Atletico Madrid: firma con gli Orlando City

Antoine Griezmann lascia l'Atletico Madrid per la Mls. Accordo virtualmente raggiunto con gli Orlando City: firma imminente in America

23 Mar 2026 - 09:19

Antoine Griezmann lascerà l’Atletico Madrid e il calcio europeo al termine della stagione attuale per trasferirsi ufficialmente agli Orlando City in Mls, avendo già raggiunto un accordo totale con la franchigia statunitense per un trasferimento estivo. Il fuoriclasse francese, approfittando della sosta internazionale, volerà immediatamente in Florida per formalizzare le intese verbali e mettere nero su bianco sul contratto che segnerà l'ultima tappa della sua straordinaria carriera. Nonostante il club spagnolo avesse inizialmente fatto muro contro una cessione immediata a marzo, la dirigenza dei Colchoneros ha ora concesso il via libera definitivo al trentacinquenne, permettendogli di coronare il desiderio di chiudere la carriera in Mls espresso ripetutamente negli ultimi anni. 

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Neymar - 222 mln dal Barça al Psg

Chi sono i 15 calciatori più pagati di sempre? Witrz la new entry, in top10 anche un ex Juve

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Conte, futuro da scrivere: ipotesi Juve, Inter e Roma o un anno sabbatico

Brasile, Ancelotti sempre più vicino | Presidente federcalcio: "Lo ammiro"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:07
Juventus-Vlahovic, le prossime 72 ore decisive per il rinnovo di contratto
10:05
Kessie rivuole la Serie A: si è proposto a Juventus e Inter
09:19
Griezmann saluta l'Atletico Madrid: firma con gli Orlando City
14:46
Milan e Juve su Lewandowski, lui pensa alla mossa a sorpresa
13:12
Il Borussia Dortmund cambia: ufficiale l'addio al ds Kehl