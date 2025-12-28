Kees Smit infiamma il mercato: "All'Az ancora 6 mesi, poi..."

In un'intervista con De Telegraaf Kees Smit, il nuovo gioiello del calcio olandese, ha parlato del suo futuro: "Per quanto tempo mi vedo all'AZ? Penso sei mesi o un anno e mezzo. Dopodiché, spero di fare il passo successivo nella mia carriera. Mi aspetto che il mio trasferimento venga completato per almeno 30 milioni. Sarebbe l'acquisto più costoso dell'AZ e sarebbe un bene per il club. Il mio prossimo passo è fuori dai Paesi Bassi. No, non trovo difficile accettarlo. Anzi, penso che sia meraviglioso e ho iniziato a pensarci."