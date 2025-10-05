Spezia: confermata la fiducia al tecnico D'Angelo

La dirigenza dello Spezia conferma la fiducia nel tecnico D’Angelo all'indomani della sconfitta casalinga contro il Palermo. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. I liguri sono ultimi in classifica con tre punti dopo sette giornate.
