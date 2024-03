L'ex compagno di Zidane: "Accetterebbe di allenare solo tre squadre"

conteso

Thomas Gravesen, ex compagno di Zidane al Real Madrid, rivela: "Mi ha detto che accetterebbe di allenare solo tre squadre"

Terza stagione senza panchina per Zinedine Zidane che però resta nei desideri di tante squadre visti gli undici trofei vinti (di cui tre Champions League) con il Real Madrid. Solo qualche giorno fa il tecnico francese aveva detto di non chiudere alla possibilità di allenare in futuro in Serie A - i tifosi della Juventus lo vorrebbero sulla panchina bianconera - ma un suo ex compagno di squadra sembra ribaltare questa decisione: "Mi aveva detto che ci sono solo tre incarichi che vorrebbe accettare. E sono il Marsiglia, il Real Madrid e la nazionale francese" le parole di Thomas Gravesen.

Juve quindi esclusa? In realtà l'ex centrocampista danese, compagno di squadra di Zidane al Real tra il gennaio 2005 e l'estate 2006, parlando a Discovery+ ha precisato che queste parole del francese risalgono a due anni fa: "Eravamo a Madrid, gli chiesi se era disposto a tornare ad allenare e mi disse così: solo quelle tre squadre avrebbero avuto possibilità".

Nelle scorse ore in Inghilterra si è fatto insistentemente il nome di Zidane per la panchina del Manchester United, in crisi di risultati con ten Hag perennemente in bilico.

