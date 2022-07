Zaniolo e la Juve sempre più vicini: la Roma è scesa a 40/45 milioni

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la trattativa che potrebbe portare Zaniolo alla Juventus è in dirittura d'arrivo e si potrebbe chiudere addirittura la prossima settimana. A sbloccare una situazione, che sembrava da tempo in fase di stallo, ci ha pensato la Roma che ha abbassato le sue richieste. Non si parla più di 60 o 50 milioni di euro ma di una cifra tra i 40 e i 45, anche se i giallorossi hanno di nuovo rifiutato l'ipotesi di inserire Arthur nella trattativa.