Via Kean? La Juventus blocca Morata e non molla Berardi

Mentre Moise Kean è tornato ad allenarsi in gruppo con una protezione dopo la contusione a una tibia, il suo futuro alla Juventus resta ancora in bilico. Anche nel suo caso, se dovesse arrivare un'offerta adeguata, verrebbe ceduto. Negli ultimi giorni sembra essersi acceso l'interesse del Fulham per il giovane attaccante bianconero, per il quale si parla di 40 milioni di euro. Una cifra decisamente invitante per la Signora, che in questo caso avrebbe deciso di puntare su un "usato sicuro" per rimpiazzare il classe 2000. Si tratta di Alvaro Morata, un giocatore da sempre apprezzatissimo da Allegri e desideroso di tornare in Italia e soprattutto a Torino. Per la terza volta in carriera. Giuntoli lo avrebbe "bloccato" in attesa di capire cosa succederà con Kean.