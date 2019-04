Varane ha deciso di lasciare il Real Madrid, la Juventus pronta a trattare

01/04/2019

Raphael Varane sta preparando l'addio al Real Madrid . Da tempo si parla di un suo possibile addio, l'arrivo di Eder Militao dal Porto sembra avere accelerato questa soluzione. Il centrale francese ha già comunicato al club la sua intenzione di andarsene, come raccontano gli informatissimi colleghi spagnoli del Chringuito , nella loro popolare trasmissione Jugones di " La Sexta ". Su Varane si sta muovendo pesantamente e non da oggi la Juventus , partendo da un punto di partenza avvantaggiato, che è l'amicizia tra il francese e Cristiano Ronaldo . Gli ostacoli da superare sono invece altri: tanto per cominciare il prezzo, che il Real Madrid ha fissato in 100 milioni di euro. Poi c'è la concorrenza del Manchester United, che una volta deciso di rinnovare la fiducia a Ole-Gunnar Solskjaer vuole adesso mettere a disposizione del suo allenatore una squadra competitiva.

Attualmente lo stipendio di Varane è di 5,8 milioni di euro netti. Una cifra elevata, ma decisamente inferiore rispetto alla maggior parte dei titolari del Real Madrid ed è proprio questo uno dei motivi per cui il giocatore ha chiesto di andare via. Ne vuole guadagnare almeno 7,5 a partire dalla prossima stagione, ovunque sia. Certo alla Juve avrebbe la certezza praticamente assoluta di essere titolare. In casa Juventus però non hanno ancora del tutto abbandonato l'idea di portare avanti la trattativa con l'Ajax per De Ligt, ben sapendo che il Barcellona (come conferma nelle ultime ore il quotidiano filo-Barça Sport) è molto avanti in questa trattativa e che difficilmente Mino Raiola riuscirà a ribaltare questa situazione. Varane oggi è un obiettivo sensibile del mercato Juve, si tratta solo di trovare la strada giusta, che potrebbe essere l'ennesimo intervento di mediazione a cura di Jorge Mendes.