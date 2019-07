Tutto fatto con la Juve e l'Ajax annuncia: "De Ligt non in ritiro per possibile trasferimento"

13/07/2019

L'annuncio del passaggio di Matthijs de Ligt alla Juventus arriverà a metà della prossima settimana. Lo riferiscono i quotidiani olandesi De Telegraaf e Sportwereld secondo cui "gli avvocati di Ajax e Juventus sono ancora impegnati a smussare le pieghe finali delle clausole di garanzia e a mettere per iscritto l'accordo sulla parola raggiunto sulla base di 75 milioni di euro".



De Ligt è così atteso a Torino nei prossimi giorni per effettuare le visite mediche e mettere la sua firma sul contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2024. Il Telegraaf, in particolare, racconta poi altri dettagli delle ultime ore vissute dal 19enne centrale olandese, avvertito da una telefonata intorno alle 16 di ieri pomeriggio sull'accordo raggiunto fra i due club.



Per questo il giocatore non è partito con l'Ajax per il ritiro pre-campionato in Austria: quella che era un'indiscrezione è ora diventata una comunicazione ufficiale da parte del club olandese che ha giustificato la mancata convocazione con un "possibile trasferimento" del giocatore. De Ligt, scrive infine il quotidiano olandese, ha scelto la Juve per imparare "l'arte della difesa" da compagni come Chiellini e Bonucci oltre a giocare per vincere la Champions League insieme a Cristiano Ronaldo