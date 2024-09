Szczesny al Barcellona, decisivo Lewandowski. E ci guadagna anche la Juve 

LUNEDì LE VISITE

La punta polacca ha svolto un ruolo chiave con il connazionale che lunedì dovrebbe svolgere le visite mediche

Juve, lo Stadium rende omaggio a Szczesny

© italyphotopress 1 di 2 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ritiro, anzi no. Wojciech Szczesny ha riacceso subito i motori per vestire la maglia del Barcellona, rimasto orfano di Ter Stegen causa infortunio. Il polacco, che solo sabato ha salutato l'Allianz Stadium, ha fatto felice pure la Juventus scegliendo di ripartire dalla Liga: si è abbassata infatti la cifra che i bianconeri dovranno corrispondere all'ex Roma per la risoluzione del contratto. L'accordo tra le parti prevede la rinuncia da parte di Szczesny a 2 milioni di euro di buonuscita in caso di firma con altri club.

Intanto il numero uno classe 1990 ha già ripreso ad allenarsi nella sua residenza di Marbella in vista delle visite mediche che dovrebbero andare in scena nella giornata di lunedì a Barcellona. La speranza dei catalani è quella di avere il polacco nelle migliori condizioni in vista di Barcellona-Siviglia, match in programma per il 20 ottobre, subito dopo la sosta. Il tutto per la gioia di Lewandowski, scatenato a suon di gol in questo primo scorcio di stagione: la punta, rivelano da più parti, ha avuto un ruolo chiave nel convincere Szczęsny a firmare con il Barcellona almeno fino al 30 giugno del 2025.