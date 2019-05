Serie A: Juventus Under 23, ipotesi Pirlo in panchina

10/05/2019

Se i riflettori sono quasi interamente puntati sulla vicenda della prima squadra, c'è anche un'altra Juventus che riflette sul futuro del proprio allenatore: è l'Under 23 che gioca in Serie C. L'attuale tecnico Mauro Zironelli è in scadenza di contratto e i segnali non sembrano portare ad un rinnovo, il divorzio potrebbe quindi essere il trampolino di lancio per Andrea Pirlo che ha voglia di allenare e potrebbe iniziare a farlo in un contesto che ben conosce.