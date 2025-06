La Fiorentina non riscatterà Folorunsho, arrivato a gennaio in viola in prestito. Il centrocampista piace però a Pioli, prossimo a diventare il nuovo allenatore dei gigliati: nei programmi dei toscani quindi c'è l'intenzione di provare a riportare comunque il 27enne a Firenze. Ma attenzione al Torino, con Baroni che spinge per riavere Folorunsho dopo l'avventura comune al Verona.