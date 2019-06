Sarri-Juventus, definito l'indennizzo al Chelsea

13/06/2019

Passo dopo passo, la distanza tra la Juventus e Maurizio Sarri si riduce: ora siamo veramente alla definizione degli ultimi dettagli, si è trovata anche la quadra con il Chelsea che richiedeva 6 milioni di euro di indennizzo. In realtà i Blues lasceranno partire il tecnico per una cifra molto inferiore rispetto a quella pagata lo scorso anno al Napoli: in parte sarà fissa e in parte legata a bonus sulle eventuali vittorie che il tecnico raggiungerà.