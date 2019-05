Sarri e l'ultimatum al Chelsea: "Licenziatemi ora". La Juve è alla finestra

23/05/2019

"Licenziatemi adesso!". Il destino di Maurizio Sarri occupa le copertine dei tabloid inglesi. Ultimatum. E' il messaggio che il tecnico del Chelsea ha lanciato alla dirigenza dei Blues: non giudicate il mio lavoro dall'esito della finale di Europa League - in programma mercoledì 29 maggio a Baku contro l'Arsenal - o mandatemi via adesso. "Back me o sack me now" : Sarri difende il suo lavoro. Intanto la Juve assisterà alla sfida da spettatrice interessata: è lui in pole per il post Allegri.

Sarri tutto d'un pezzo, Sarri che difende il suo operato e non scende a compromessi. Non sarà la finale di Europa League a dare un giudizio al suo lavoro nel primo anno alla guida del Chelsea, che ha chiuso al terzo posto la Premier League e che ora si appresta a giocarsi un trofeo europeo contro un'altra inglese, l'Arsenal di Unai Emery. L'ex tecnico del Napoli, che ha un contratto con i Blues fino al 2021, sente il suo futuro più incerto che mai. Ecco che allora lancia un "o dentro o fuori" a Roman Abramovich e allo stesso tempo apre le porte alla Juve, che lo ha individuato come il primo nome per la panchina. Primo nome, perché di nomi in questi giorni ne sono circolati tanti. Dalla suggestione o sogno Guardiola, che è stato visto dove non poteva essere, a Simone Inzaghi, che piace alla dirigenza Juve ed è molto vicino a Fabio Paratici, a Mauricio Pochettino. Le azioni del tecnico del Tottenham, pronto a giocarsi la finale di Champions League, sarebbero in salita. In ogni caso al momento Sarri sarebbe il favorito per il post Allegri e il suo cinque su cinque. "A me piace la Premier e l'Inghilterra", ha continuato a dire Sarri negli ultimi tempi. Ma non sente abbastanza stima dall'ambiente. E il blitz di Paratici a Londra andrebbe visto in questo senso: testare gli umori ed eventualmente affondare il colpo.