Roma, la Juve in pole per Zaniolo: bozza d'offerta da 60 milioni

19/03/2019

La Juve fa sul serio per Nicolò Zaniolo. I bianconeri sarebbero in pole position per acquistare il 19enne gioiello, che la Roma potrebbe essere costretta a cedere in estate in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Secondo 'TuttoSport', la lista delle pretendenti al centrocampista giallorosso comprende anche Real Madrid e Manchester City , ma i bianconeri sarebbero gli unici ad aver già presentato una bozza d'offerta da 60 milioni.

Nemici storici di tante battaglie, la Juve tiferà Inter e Milan nella corsa Champions League. Perché senza la partecipazione alla massima competizione europea, i giallorossi potrebbero essere costretti a sacrificare qualche big per far quadrare il bilancio e il gioiello più splendente nella vetrina giallorossa è senza dubbio Zaniolo.



Che il figlio d'arte piaccia e non poco a Paratici era noto da tempo, da quando a fine gennaio l'uomo mercato della Juventus aveva dimenticato in un ristorante milanese un foglietto con la lista degli obiettivi per la prossima stagione. Sul pizzino si leggeva chiaramente il nome di Zaniolo, con accanto il numero 40, presumibilmente il valore in milioni del ragazzo. Con il passare delle settimane, il suo prezzo è però lievitato tanto che i bianconeri avrebbero presentato una bozza da un sessantina di milioni, mentre gli altri club interessati sarebbero ancora nella fase dei semplici sondaggi. Dopo Pjanic, la Juve studia un altro scippo in ottica futuro.



L'operazione di svecchiamento della rosa riguarderà anche la difesa e l'attacco. De Ligt è il grande sogno, ma il la concorrenza del Barcellona è agguerrita e i catalani sembrano in vantaggio. Federico Chiesa continua ad essere osservato speciale e a fargli posto potrebbe essere Douglas Costa che, reduce da una stagione finora disgraziata, piace in Premier League (Manchester United su tutti).