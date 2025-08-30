Logo SportMediaset
Mercato

Como, è fatta per Posch: domani le visite mediche

30 Ago 2025 - 23:18

Stefan Posch è pronto a diventare un nuovo giocatore del Como. Nelle ultime ore, i lariani hanno raggiunto un accordo totale con il Bologna per il trasferimento del terzino, che arriverà in prestito con obbligo di riscatto. Domani le visite mediche. 

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
01:27
01:51
02:30
00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
02:04
01:04
01:25
00:59
01:46
Mercato ora per ora
23:58
Raul Albiol torna in Italia: ha detto sì al Pisa
23:26
Cagliari, Felici in uscita: è vicino al Venezia
23:20
Fiorentina, ecco il vice Dodò: Lamptey domani in Italia
23:18
Como, è fatta per Posch: domani le visite mediche
22:40
Genoa, si avvicina il ritorno di Onana