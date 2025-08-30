Como, è fatta per Posch: domani le visite mediche

Stefan Posch è pronto a diventare un nuovo giocatore del Como. Nelle ultime ore, i lariani hanno raggiunto un accordo totale con il Bologna per il trasferimento del terzino, che arriverà in prestito con obbligo di riscatto. Domani le visite mediche.
