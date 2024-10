Rinnovo di Vlahovic: Giuntoli ha un piano per prolungare il contratto di uno o due anni

E' sempre al centro dell'attenzione, sia quando segna gol importanti e impossibili sia quando li sbaglia o fa una fatica tremenda a gestire lo sviluppo della manovra voluta da Thiago Motta. Dusan Vlahovic, insomma, è destinato a far discutere. La Juventus, comunque, lo considera un patrimonio da preservare, visto quanto è costato portarlo a Torino dalla Fiorentina. La priorità è quella di prolungargli il contratto per non rischiare brutte sorprese, visto che scade nel giugno 2026.