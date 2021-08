Raiola alla Continassa: spunta anche l'ipotesi Kean per il dopo Ronaldo

LA SUGGESTIONE

La Juventus sta valutando la possibilità di far tornare in bianconero l'attaccante dell'Everton

Al di là di quello che potrà essere il futuro di Ronaldo, la Juventus sta pensando di portare a Torino un'altra punta. L'arrivo alla Continassa di Mino Raiola rilancia l'ipotesi di un ritorno di Moise Kean in bianconero. L'attaccante classe 2000, ormai separato in casa nell'Everton di Benitez, con cui ha giocato martedì in Coppa di Lega contro l'Huddersfield facendosi espellere, sarebbe un'opzione in più per l'attacco, soprattutto in caso di partenza di CR7.

Dopo il summit con Raiola, la Juve comunque dovrà trovare l'accordo con l'Everton e non c'è altra formula possibile che quella del prestito. Ceduto dalla dirigenza bianconera al club inglese nel 2019 per 27,5 milioni di euro, e dopo l'esperienza al Psg, Kean è tornato in Premier ma è destinato a lasciare Liverpool in questa sessione di mercato.