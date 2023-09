Rabiot spegne le voci: "Non è vero che voglio tornare al Psg"

DALLA FRANCIA

Intervistato da L'Equipe, il centrocampista bianconero tranquillizza i tifosi della Juventus

"No, in questo momento non ci penso affatto. Sono concentrato sulla Juventus e sulla Francia, sono contento di ciò che abbiamo fatto stasera, poi vedremo cosa succederà", queste le parole di Adrien Rabiot, raccolte da L'Equipe, dopo la partita giocata con la sua Nazionale al Parco dei Principi contro l'Irlanda. Il centrocampista bianconero è stato più volte accostato al club parigino, la società che ha vissuto dalle giovanili alla prima squadra.

Nello scorso mercato sembrava sul punto di lasciare Torino e si è parlato a lungo, oltre alla possibilità di un approdo al Manchester United, dell'opzione di un ritorno a Parigi. "In questo stadio sono cresciuto, ci ho giocato parecchie partite e vissuto buona parte della mia carriera da giovane. È sempre un piacere tornare a giocarci", ha concluso Rabiot. Nostalgia del Parco dei Principi che però non basta a fargli pensare di tornare a breve. Per la gioia dei tifosi bianconeri.