Psg-Donnarumma, quale futuro? La Juve resta alla finestra

LO SCENARIO

La serataccia del Bernabeu potrebbe cambiare il futuro di Gigio nonostante il contratto fino al 2026: bianconeri pronti a tornare alla carica

Donnarumma nella bufera dopo l'errore sul primo gol di Benzema. Gigio bocciato, "becchino del Psg", lo ha definito l'Equipe l'indomani dell'incredibile debacle di Madrid della squadra di Pochettino contro il Real. E adesso che succede al portiere ex Milan? Il ritorno tra i pali di Keylor Navas già dalla prossima sfida in Ligue 1 contro il Bordeaux di domenica sembra scontato ma questo è l'immediato. I prossimi mesi saranno decisivi per capire il suo futuro. Intanto, di fronte a questo scenario, riecco che rispunta il nome della Juve, che potrebbe tornare alla carica per Donnarumma, già seguito in estate. Getty Images

Dopo l'addio al Milan e lo sbarco nel 'Paradiso' Psg, Donnarumma mai avrebbe pensato a una stagione così tribolata. A partire dalle presenze (solo 18 tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia) e un'alternanza con Navas a favore del rivale. "Sapevo che tutti qui avevano molta fiducia in me, quindi ho scelto il Psg perché è un ambiente incredibile. C’è una squadra straordinaria, grandi ambizioni, quindi tutte queste cose hanno fatto sì che il Psg fosse parte del mio destino". aveva detto recentemente in un'intervista esclusiva al Telegraph. Dopo la serataccia del Bernabeu e l'eliminazione del Psg agli ottavi di Champions la situazione di Gigio però è tutta in divenire e, come riferisce la Gazzetta dello Sport - non è escluso un addio a fine stagione, nonostante un contratto con il club francese fino al 2026.

La Juve, secondo la Gazzetta, resta alla finestra anche se gli ostacoli non mancano: intanto c'è Szczesny che ha un contratto fino al 2024 e un ingaggio da 6,5 milioni netti e poi Donnarumma attualmente ha uno stipendio di 8 milioni e arriverà a 9. Ma l'occasione è ghiotta per un obiettivo già inseguito e che sembrava vicino e poi 'mollato'. E ora il club bianconero è pronto a rifarsi sotto.