Psg, Al Khelaifi stravede per CR7: "Un esempio per tutti gli atleti del futuro"

CORTE SPIETATA

Se non è una dichirazione d'amore, poco ci manca. Al-Khelaifi è pazzo di CR7 e non usa giri di parole per chiarire il concetto e, forse, per mandare un messaggio forte e chiaro al diretto interessato. "Anno dopo anno mostra Cristiano Ronaldo una determinazione unica, una straordinaria forza di carattere - ha dichiarato il presidente del Psg a France Football -. Resta sempre motivato dal desiderio di migliorarsi giorno dopo giorno, spingendosi oltre i propri limiti".

Vedi anche Calcio Juve, Cristiano Ronaldo si allena... coi figli

"Ammiro questa sua forza di volontà implacabile. E' un grande esempio per tutti gli atleti del futuro. La sua generosità fuori dal campo non è pienamente riconosciuta", ha aggiunto il patron del Paris Saint Germain parlando ancora di CR7 ed esaltando la sua caparbietà e la sua attenzione maniacale per il lavoro. Dichiarazioni che non sono passate certo inosservate, alimentando subito voci di mercato sul futuro del campione portoghese e sulla possibilità di vederlo presto con la maglia del Psg. Al-Khelaifi è uscito allo scoperto: Parigi "chiama" Ronaldo.