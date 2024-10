Pogba-Juventus, accordo sull'addio o sarà battaglia legale

Thiago Motta e Giuntoli (ma anche l'ad Scanavino) non sembrano interessati a riavere in rosa il centrocampista, un po' per il suo enorme stipendio da 10 milioni di euro bonus compresi), un po' per un progetto tecnico che non lo ha mai preso in considerazione. Di fatto la dirigenza ha fatto bene ad aspettare la sentenza del Tas prima di "liberarsi" di Pogba, evitando cause legali, ma adesso c'è il rischio che si vada al braccio di ferro.