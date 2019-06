Niente Real, City o Juve: Joao Felix firma con l'Atletico Madrid

17/06/2019

Clamoroso sorpasso dell'Atletico Madrid su Manchester City, Real e Juve per Joao Felix. Dato per molto vicino, soprattutto, ai Citizens (con la possibilità di restare un altro anno in prestito al Benfica) ecco che questa mattina il quotidiano portoghese Record rivela che l'attaccante 19enne si trova già da ieri sera a Madrid per firmare con i Colchoneros del Cholo Simeone. L'Atletico Madrid, alla ricerca del sostituto di Griezmann, avrebbe infatti deciso di pagare la clausola rescissoria di 120 milioni che lega Joao Felix al Benfica. L'astro nascente del calcio lusitano dovrebbe firmare un contratto con un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione.