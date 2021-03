Morata: "CR7 felice alla Juve, sul mio futuro mi faranno sapere"

SOTTO ATTACCO

Lo spagnolo spiega il momento delicato dei bianconeri. "Fuori dalla Champions per piccoli dettagli, è una stagione di cambiamenti"

Alvaro Morata è tra i giocatori della Juve messi in discussione in vista della prossima stagione. Lo spagnolo era partito forte, ma poi, complici vari problemi, le sue prestazioni sono state altalenanti e per qualcuno il suo riscatto dall'Atletico Madrid a fine stagione sarebbe in bilico. "Quando sei in prestito, la tua opinione conta poco... Ero felice all’Atletico, sono felice alla Juventus. Ho un contratto, alla fine dell’anno mi diranno qualcosa a riguardo. Per ora non ho parlato con la società di questo. Io sono felice alla Juventus, siamo all’inizio di un nuovo progetto e sono felice lì", ha detto a "El Larguero".

Impossibile non parlare di come la squadra sta vivendo un momento delicato e soprattutto di come lo sta vivendo Cristiano Ronaldo. "E' stato un anno complicato, alcuni piccoli dettagli ci hanno lasciato fuori dalla Champions come l'errore dopo un minuto o al 90' il rigore non dato... E' colpa di tutti. Sono piccoli dettagli, se io per esempio avessi segnato di testa saremmo ai quarti. Sono dettagli e vediamo il lato positivo, abbiamo vinto la Supercoppa e abbiamo una finale di Coppa Italia da giocare. Il campionato è sempre difficile, dopo 9 anni di successi questa è una stagione di cambiamenti", ha aggiunto Morata.

Sul futuro di CR7: "Ci hanno criticato tutti. Ci da fastidio, ovvio. Sono il primo a sapere delle critiche è Cristiano. Io non devo spiegare chi è Cristiano, lui cerca sempre di difendere la maglia della Juventus. Non sembra tranquillo? Magari dà questa sensazione perché è uno abituato a giocare le finali di Champions. Ma sarebbe stato uguale in un altro club, non è un problema della Juve. E' contento del gruppo, ma è uno abituato a vincere, quindi è normale che sia arrabbiato. Io penso sia felice alla Juventus e voglio che resti perché la Juventus deve avere i migliori al mondo".