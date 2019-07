Mino Raiola no-limits: "Pogba? Giorno dopo giorno! Rinnovo di Kean? E' un numero uno, come De Ligt..."

17/07/2019

Arrivato al J-Medical di Torino per accogliere il suo assistito Matthijs De Ligt, alle prese con le consuete visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà per i prossimi 5 anni almeno alla Juve, Mino Raiola ha parlato anche del futuro di alcuni suoi altri illustri assistiti. Partendo proprio da un ex bianconero, oggi tornato nel mirino della Juve: "Pogba resta allo United? La Juventus è interessata? Vivo la mia vita giorno per giorno. Oggi sono qui, domani non so. Vedremo". Sibillino, tanto quanto lo è stato su un altro gioiello della sua scuderia che con la Juve sta ora trattando il rinnovo di contratto: "Quale futuro per Kean? E' sullo stesso piano di De Ligt. E' un grande campione". Quindi, tradotto, serve un contratto da top". Un contratto che sta invece cercando, non con la Juve, Mario Balotelli: "Oggi sono qua, domani non so dove sarò".