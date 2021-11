Milinkovic-Savic, l'agente spaventa la Lazio: "Presto una nuova avventura. Juve? Un onore"

PARLA L'AGENTE

Mateja Kezman: "In passato solo qualche contatto con i bianconeri, nulla più"

La qualificazione al Mondiale con la Serbia è stata raggiunta, ora per Milinkovic-Savic è tempo di tornare a concentrarsi sugli obiettivi con la Lazio e al suo futuro. Il giocatore è sui taccuini dei più grandi club d'Italia e d'Europa e il suo agente, Mateja Kezman non ha escluso novità: "Con tutto il rispetto per la Lazio, Milinkovic-Savic è un giocatore da grande club. Presto ci sarà una nuova avventura". Alla Juventus? "Sarebbe un onore".

La possibilità di un addio del centrocampista si è in passato scontrato con le richieste del presidente della Lazio Claudio Lotito, ma i contatti sono sempre andati avanti: "A dire il vero, ci sono stati pochi colloqui seri con la Juventus - ha svelato Kezman a TuttoJuve.com -. Non si è concluso alcunché e non è stato trovato nessun accordo".

In futuro però le cose potrebbero cambiare: "Sono sicuro che presto sarà il momento per vivere una nuova avventura e nuovi sogni. La Juventus, a mio parere, è ancora un grande club e penso che per chiunque sia un onore giocare per quel club. Vedremo".