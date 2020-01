Mercato Juventus, Emre Can vuole partire: confronto con la dirigenza

JUVE

La regina indiscussa del mercato di gennaio è senza dubbio l'Inter, che sta piazzando un poker di colpi per puntare con decisione allo scudetto, ma qualcosa si muove anche in casa Juventus, dove dopo il colpo Kulusevski per giugno ad attirare l'attenzione della dirigenza bianconera è la questione Emre Can. Il centrocampista tedesco è sempre più ai margini del progetto e dopo l'esclusione dalla lista per la Champions non è stato utilizzato nemmeno in Coppa Italia contro l'Udinese.

E per questo motivo, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l'ex Liverpool adesso vorrebbe partire per andare a giocare altrove e non perdere la Nazionale proprio nell'anno di Euro 2020 (Joachim Löw lo ha avevrtito). Il procuratore di Emre Can avrebbe chiesto un confronto alla Juventus per decidere il futuro in tempi brevi: Paratici ha sempre detto pubblicamente di non volerlo mettere sul mercato per una plusvalenza (è arrivato a parametro zero), ma la volontà del giocatore potrebbe essere decisiva per cambiare le carte in tavola.

IDEA DI SCAMBIO BERNARDERSCHI-RAKITIC

Ma la Juve a centrocampo non si muove solo in uscita: strappato Kulusevski all'Inter, ora Paratici studia nuove mosse per rispondere ai colpi dell'amico-rivale Marotta. Secondo Repubblica, infatti, a gennaio può tornare in auge uno scambio già ipotizzato la scorsa estate con protagonisti Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, entrambi ai margini dei rispettivi progetti. L'ex Fiorentina fatica a trovare spazio da trequartista: Sarri lo ha provato anche da mezzala, ma il minutaggio è stato sempre più scarso.In casa blaugrana l'azzurro piace e non è una novità, come non è una novità che Rakitic voglia lasciare la Spagna: il croato, si legge, accetterebbe solo la Juve o il Psg, motivo per cui dalla Catalogna starebbero pensando all'offerta giusta per lo scambio.

