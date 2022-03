Mercato Juventus: ultimatum a Dybala per il rinnovo, lunedì l'incontro con l'agente

SALE L'ATTESA

Arrivabene e Cherubini pronti a incontrare l'agente Antun: sul piatto un triennale da 7 milioni di euro

Ora o mai più. Dybala dentro o Dybala fuori dal progetto della Juventus che verrà, il momento della decisione è arrivato. L'eliminazione agli ottavi di Champions League e l'alterco con Allegri non ha sicuramente rasserenato la situazione intorno al tavolo delle trattative per il rinnovo contrattuale dell'argentino, ma il quadro economico e tecnico-sportivo per la prossima stagione è più chiaro e la Juventus vuole capire l'intenzione della Joya. Lunedì, Arrivabene e Cherubini incontreranno l'agente di Dybala con l'ultima proposta da firmare o rispedire al mittente. Getty Images

L'ennesima puntata di una telenovela ormai stucchevole dovrebbe essere quella definitiva, almeno nelle intenzioni della Juventus. Dopo un accordo verbale trovato nell'autunno del 2021, la firma sul nuovo contratto di Dybala non è mai arrivata e nel frattempo le cose sono cambiate. Tra l'inserimento di altre società sempre attente alla situazione, come l'Inter di Marotta, e le richieste del giocatore, le parti non sono mai riuscite a concludere un accordo.

L'ultima offerta della Juventus a questo punto sarà modificata rispetto all'accordo iniziale. Solo tre anni di contratto per Dybala a 7 milioni di euro l'anno con opzione per quello successivo, la stessa cifra percepita da Vlahovic ma lontana dai 10 milioni ambiti dall'argentino.

L'incontro in questo senso metterà in chiaro la situazione: avanti insieme o Dybala libero a parametro zero da giugno.