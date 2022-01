Mercato Juventus, non solo Vlahovic: idea Nandez per il centrocampo

MOSSE BIANCONERE

Il centrocampista uruguayano è nel mirino della società bianconera che però prima deve vendere

Non solo Dusan Vlahovic. Gli ultimi giorni con la finestra di mercato aperta si preannunciano molto intensi per la dirigenza della Juventus che, tra entrate e uscite, sta pensando a una mini rivoluzione. Lasciando aperto ogni discorso per la punta, Allegri ha chiesto rinforzi anche a centrocampo e l'ultima idea porta a Nahitan Nandez del Cagliari. L'uruguayano andrebbe a prendere il posto in rosa del partente Ramsey, ma la concorrenza non manca.

I giocatori in bilico con la maglia bianconera per quanto riguarda il centrocampo sono almeno tre, per diversi motivi, che siano tecnici o di carattere economico per recuperare liquidità da investire su Vlahovic: Artur, Bentancur e Ramsey.

L'unico praticamente già annunciato come partente è il gallese e per sostituirlo la Juventus ha guardato in casa Cagliari dove da diverse settimane Nandez è in partenza. Gli agenti del giocatore, in passato vicinissimo all'Inter con cui però non venne trovato l'accordo economico, hanno incontrato il Torino per studiare la situazione, ma con l'inserimento nei discorsi della possibilità di vestire il bianconero lo scenario cambierebbe.

La formula sarebbe anche al risparmio: il Cagliari accetterebbe anche il prestito con diritto di riscatto.