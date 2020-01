Mercato Juventus, il Manchester United allo Stadium per Demiral e Emre Can

MERCATO JUVENTUS

"Emre Can resta e il nostro mercato a gennaio credo sia chiuso": ieri Fabio Paratici è stato piuttosto perentorio parlando dei movimenti in entrata/uscita della Juventus entro fine mese. Eppure c'è chi non si arrende, visto che emissari del Manchester United sono stati allo Stadium per vedere il match contro il Cagliari e in particolare le prestazioni di due giocatori: Merih Demiral e Emre Can nel mirino degli osservatori inglesi. Juventus-Cagliari 4-0, gli highlights

Di fatto lavoro a metà per i collaboratori dei Red Devils: se il difensore ha giocato un'ottima partita in sostituzione di De Ligt, il centrocampista è entrato solo nel finale (sette minuti al posto di Matuidi). La situazione riflette le reali possibilità di partenza dei due bianconeri, Demiral è assolutamente incedibile (a maggior ragione a gennaio) considerando che Chiellini deve ancora rientrare e De Ligt sta vivendo un momento di non perfetta forma.

Qualche spiraglio in più per Emre Can visto che nei mesi scorsi il tedesco aveva manifestato più volte la volontà di giocare di più. Il problema per lui è che, non riuscendo ad anticipare l'arrivo di Kulusevski, la Juve non vuole privarsi di una pedina in mediana nel momento cruciale della stagione. Il Manchester United ci proverà sino al 31 gennaio, eventualmente se ne riparlerà in estate.