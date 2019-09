Mercato Juventus: Eriksen e Alderweireld a parametro zero

LA STRATEGIA

La strategia di mercato della Juventus negli ultimi tempi è piuttosto definita: alternare grandi (e costosi) colpi ad acquisti a parametro zero. La società bianconera è sempre attenta ai giocatori in scadenza di contratto, come dimostrato negli anni con i vari Khedira, Emre Can e gli ultimi Rabiot e Ramsey; per questo motivo la dirigenza sta già studiando i possibili rinforzi per la prossima stagione, ben sapendo di potersi muovere ufficialmente già da gennaio per anticipare la concorrenza. Gli indiziati vengono dal Tottenham vicecampione d'Europa: Eriksen e Alderweireld. Mercato, i giocatori che nel 2020 saranno svincolati









































































































Il "Daily Mail" ne è sicuro, i due giocatori sono tra gli obiettivi più concreti di Fabio Paratici per la prossima stagione e viste le difficoltà di concordare il rinnovo con gli Spurs, il ds bianconero sta monitorando la situazione non disdegnando di far pervenire il proprio apprezzamento alle parti in causa. Certamente la concorrenza non manca per due giocatori al top in Europa e nel pieno della maturità calcistica, anche in Italia.

Per Alderweireld i media britannici parlano anche di un possibile interessamento dell'Inter, mentre sul trequartista danese - in passato vicinissimo al Milan - ci sono i più grandi club d'Europa con il Real Madrid in pole position, ma anche Manchester United e Psg. Queste potrebbero entrare in scena già a gennaio giocando d'anticipo sulla Juventus e sborsando una somma importante per il cartellino, eventualità che la Juventus preferirebbe evitare.