Mercato Juventus: Dybala apre allo United, l'agente vola in Inghilterra

ACCELERATA

Sono ore bollenti per il futuro di Paulo Dybala: l'attaccante argentino della Juventus è diviso tra la possibilità di giocarsi un posto alla Juventus o accettare la corte del Manchester United. Il club bianconero ha inserito Dybala nei discorsi intavolati con i Red Devils per portare Lukaku a Torino, ma mentre il giocatore è atteso alla Continassa per aggregarsi al gruppo di Sarri, il suo agente è volato a Manchester per ascoltare l'offerta. Dybala vede solo Juve

Qualcosa è cambiato nella testa dell'argentino che dopo un primo muro sulla possibilità di lasciare la Juventus ora sembra disposto ad ascoltare le proposte che arriveranno al club bianconero. La prima è sicuramente quella del Manchester United che, nella trattativa imbastita con Paratici per la situazione di Romelu Lukaku, ha indicato proprio in Dybala una contropartita gradita a prescindere dai discorsi economici, ovvero i conguagli, da discutere.

Il suo agente è dunque volato in Inghilterra per incontrare la dirigenza dei Red Devils e ascoltare la proposta contrattuale. Un crocevia fondamentale per l'evoluzione delle chiacchiere tra le due società.